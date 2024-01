Co zrobi prezydent z Kamińskim i Wąsikiem? "Wszyscy go do tego namawiają"

Warszawski sąd wydał nakazy doprowadzenia do więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wykonanie wyroku z grudnia może zatrzymać właściwie tylko prawo łaski prezydenta Andrzeja Dudy. - Wszyscy go do tego namawiają. Ale jeżeli nie chce zastosować prawa łaski, to zgadza się na wysłanie Kamińskiego i Wąsika do więzienia - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską były pierwszy prezes Sądu Najwyższego prof. Adam Strzembosz.