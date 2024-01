Ruch w Sądzie Najwyższym. Zapowiedział kasację ws. Kamińskiego i Wąsika

Jak informuje radio RMF FM, kasacja, którą zapowiada mec. Michał Zuchmantowicz, ma dotyczyć istoty orzeczonej kary. Wskazuje to na to, że politycy PiS liczą się z tym, że mogą jednak trafić do więzienia. Do tej pory Kamiński i Wąsik zdawali się w ogóle nie uznawać wyroku, powołując się na prezydenckie ułaskawienie z 2015 roku.