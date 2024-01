Policja wkroczyła do Pałacu i zatrzymała polityków PiS

Portal wPolityce.pl poinformował początkowo o zatrzymaniu Macieja Wąsika. Mundurowi mieli wejść do Pałacu Prezydenckiego, Informację miał potwierdzić pełnomocnik posła. Kamiński i Wąsik przebywali w Pałacu od wtorkowego przedpołudnia na zaproszenie Andrzeja Dudy. Kiedy wyszli na chwilę do dziennikarzy, stwierdzili, że pozostaną tam do czasu aż "zło zostanie pokonane".