Fala komentarzy po słowach Tuska. "Dyszący nienawiścią macha teczką"

- Musicie przerwać ten spektakl. Będziecie w pełni odpowiadać za sabotowanie konstytucji, za nadużywanie władzy, którą jeszcze w wielu miejscach macie. To jest nie do zaakceptowania. Będę o to dbał osobiście - oznajmił. - Prezydent wciąż ma prawo łaski. Teraz byłoby ono legalne, jeśli uważa, że panowie Kamiński i Wąsik nie powinni odpowiadać za to, co zrobili - dodał premier.