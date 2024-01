Tusk ostrzega Dudę. Przytoczył artykuł Kodeksu Karnego

Prezydent ma prawo łaski

- To jest gra wbrew polskiemu prawu, tak nie może być. Prezydent ma prawo ułaskawienia, źle z tego skorzystał. Ale nie zamyka to prezydentowi drogi do ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika. Mam inne zdanie na ich temat niż prezydent, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ale prezydent ma prawo łaski, jeżeli uważa, że ci panowie są krystaliczni, to sprawa jest dla mnie oczywista. Chyba, że w interesie PiS-u jest eskalacja i budowanie napięcia - mówił Donald Tusk.