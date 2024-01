Tusk o aferze ze skazanymi: "Panie prezydencie, mój gorący apel"

Tusk do Dudy i polityków PiS

- Panie prezydencie, mój gorący apel dla dobra państwa polskiego. Musi pan przerwać ten niebezpieczny spektakl. On nie doprowadzi do niczego dobrego. Zwracam się do polityków PiS-u, odpowiecie za to, co się dzieje, za sabotowanie konstytucji, to niedopuszczalne - mówił lider KO odnosząc się do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.