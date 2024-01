Kryminolog: Kamiński i Wąsik mogliby w więzieniu trzymać się razem. To będzie szok

Co, jeśli Kamiński i Wąsik ostatecznie trafią do więzienia? - Pierwsze dni pobytu w warunkach izolacji to ciężki szok dla takich osób. Przede wszystkim bezczynność może być dojmującym uczuciem. Energia życiowa nie ma ujścia z człowieka, normalnie była to praca, działalność polityczna - tłumaczy dr Paweł Moczydłowski, kryminolog i były szef więziennictwa.