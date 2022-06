"Więzienie nie hotel". Resort Zbigniewa Ziobry chce rewolucji w zakładach karnych. Duże kontrowersje

Rozwiązanie to miało wzbudzić wątpliwości nawet w rządzie (który - podkreślmy - przyjął 21 czerwca projekt w całości). Minister ds. europejskich Konrad Szymański zwrócił uwagę do projektu, iż przepis o limicie rozmów dla więźniów może ograniczyć ich prawo do porozumiewania się z obrońcą. Unijne przepisy mówią bowiem, że w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania, państwa członkowskie mają zapewnić podejrzanym i oskarżonym dostęp do adwokata w takim terminie i w taki sposób, aby osoby te mogły rzeczywiście i skutecznie wykonywać prawo do obrony.