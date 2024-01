Zamieszanie wokół Wąsika i Kamińskiego. "Konfrontacja jest nieunikniona"

Jednocześnie prof. Dudek podkreśla, że zachowanie prezydenta go nie dziwi. - Czy ktoś się spodziewał, że zamknie się w Pałacu Prezydenckim i nie będzie się przez półtora roku odzywał? Spotyka się z ludźmi, których za przestępców nie uważa. Na tym polega problem: doprowadzono do sytuacji, w której mocno dyskusyjne jest to, kto jest, a kto nie jest przestępcą. Do sytuacji, w której nie ma zgody co do wyroków sądów. To będzie się tylko nasilało - prognozuje politolog.