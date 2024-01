"Sytuacja głębokiego kryzysu". Hołownia mówi, co dalej z Sejmem

"Zakładam dobrą wolę pana prezydenta"

Hołownia zapewniał, że prezydent nie może zawetować budżetu. - Prezydent może odesłać budżet do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli zdecyduje się to zrobić, to będziemy wtedy reagować. Na razie zakładam dobrą wolę pana prezydenta. Budżet zostanie uchwalony o czasie, trafi na jego biurko i mam nadzieję, że skończy się to dobrze - mówił.