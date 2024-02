Pierwsze tygodnie rządów premiera Tuska: rozgrywanie rywali i odsuwanie problemów

Jakimś wyjątkiem jest tu być może porządkowanie relacji z Ukrainą i Brukselą. Generalnie jednak nie bardzo wiadomo ciągle, czy i jak rządząca koalicja zamierza wyprowadzać Polskę z pogłębiającego się chaosu ustrojowego, jak rozwiązany zostanie kryzys na rynku mieszkań, który przyczynia się do zapaści demograficznej, co z urealnieniem cen energii i – szerzej – co z całym ładem energetycznym Polski, jaki będzie los wielkich strategicznych inwestycji z czasów PiS z CPK na czele, co dalej z kulejącą służbą zdrowia, a co z publicznymi mediami.