Gorzkie słowa Biedronia po decyzji Tuska. "Uważam, że to błąd"

- My, jako liderzy, jesteśmy od tego, żeby obniżać te emocje i będziemy to robili. Koalicja rządząca jest ważna dla Polski. Nie wyobrażam sobie, że ona mogłaby się rozpaść. Nie ma i nie będzie takiego scenariusza, jeśli taka będzie wola każdej strony. Do tego tanga potrzeba trojga, bo bez tego wróci PiS. Zdaję sobie z tego sprawę i będę tego pilnował - mówi WP Biedroń.