Trybunał Konstytucyjny na celowniku. Rządzący otworzą kolejny front

Do czwartkowego popołudnia Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń nie przeprowadzili rozmowy, podczas której wszyscy koalicjanci daliby zielone światło do rozpoczęcia zmian w Trybunale Konstytucyjnym – dowiaduje się Wirtualna Polska. Jak ustaliliśmy dotychczas wszystkie istotne zmiany m.in. dotyczące mediów publicznych czy Prokuratury Krajowej były omawiane w takim gronie. Sejmowa większość spodziewa się, że takie konsultacje to kwestia najbliższych dni.