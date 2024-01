Zmiany w konstytucji. Propozycje trafią do klubów parlamentarnych

Wicepremier wyraził swoje zaniepokojenie stanem wymiaru sprawiedliwości w Polsce, który jego zdaniem, za rządów PiS, został zrujnowany. "To jest działanie, które wymaga aktywności nie tylko związanych z prokuraturą, ale ja uważam, że potrzebny jest nowy rozdział konstytucji o Trybunale Konstytucyjnym" - powiedział. "To byłaby najlepsza zmiana, ale do tego jest potrzebne szersze porozumienie" - dodał, zwracając uwagę na konieczność współpracy między różnymi siłami politycznymi.