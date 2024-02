Trybunał narzędziem prezydenta w walce z rządem? Koalicja ma plan

Prezydent Andrzej Duda zagroził większości rządzącej, że będzie kierować każdą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie będą dopuszczani do prac sejmowych. Skierował do TK podpisaną przez siebie ustawę budżetową, której nie mógł zawetować i która pomimo skierowania do TK wchodzi w życie.