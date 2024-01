Prezydent będzie pilnował konstytucji. Do ostatniej ustawy [OPINIA]

Dopiero negatywna ocena Trybunału Konstytucyjnego co do konstytucyjności ustaw mogłaby stwarzać kłopot. Z zaznaczeniem słowa "mogłaby", bo orzeczenia trybunału z udziałem tzw. dublerów, czyli osób, które zajęły miejsca uprzednio prawidłowo wybranych w skład TK, nie są uznawane przez obecną większość rządzącą, a i nie jest ona chętna do respektowania orzeczeń TK nawet w składzie niezawierającym osób nieuprawnionych do orzekania.