Sakiewicz przeprasza Budkę. "Ależ to ich musi boleć!"

W serwisie internetowym "Gazety Polskiej" można przeczytać we wtorek przeprosiny Tomasza Sakiewicza. "Przepraszam Pana Borysa Budkę za naruszenie jego dóbr osobistych, tj. dobrego imienia i zaufania społecznego, do którego doszło wskutek opublikowania 10 listopada 2020 r. w serwisie internetowym www.gazetapolska.pl wizerunku m. in. jego osoby z podpisem "Oni roznieśli zarazę i śmierć", co jest nieprawdą i manipulacją ze strony Gazety Polskiej. Tomasz Sakiewicz - redaktor naczelny "Gazety Polskiej".