Wraca temat reparacji. "Pomocne byłoby znalezienie kreatywnego sposobu"

- Przeczytałem notatki, które nasi poprzednicy przekazali rządowi niemieckiemu. Ku mojemu zaskoczeniu słowo "reparacje" w ogóle się tam nie pojawia. Ale oczywiście to, co Niemcy zrobiły Polsce podczas II wojny światowej, było straszne i okrutne - powiedział szef polskiej dyplomacji odnosząc się do kwestii reparacji wojennych.