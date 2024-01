Ukraina użyje ich po raz pierwszy. Media: dostaną GLSDB

Nowość i niesamowita precyzja

Amerykańskie siły zbrojne posiadają już podobny rodzaj bomb, jednak są to bomby typu powietrze-ziemia. GLSDB przystosowane do stanowisk naziemnych to nowość na rynku uzbrojenia. Ukraina stanie się pierwszym krajem na świecie, który otrzyma to zaawansowane uzbrojenie i wykorzysta je w warunkach bojowych - informuje serwis Politico.