"Typowa gra Donalda". Głosy z PiS po deklaracji premiera ws. wyborów

O co chodzi? Jak mówił minister nauki Dariusz Wieczorek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, jeśli Andrzej Duda skieruje ustawę do TK, to podwyżki dla całej budżetówki opóźnią się. Zwracali na to uwagę również przedstawiciele związków zawodowych (m.in. OPZZ). Do tego właśnie nawiązał we wtorek Donald Tusk, mówiąc o skróceniu kadencji Sejmu.