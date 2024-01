Kaczyński przed Prokuraturą Krajową. Mówił o "przejęciu"

Zdaniem byłego premiera, jest to "przesuwanie granicy niepraworządności". - Może kiedyś np. do rolników wjedzie jakaś inspekcja weterynaryjna bez podstawy prawnej, może do przedsiębiorców wjechać jakaś kontrola skarbowa, bez żadnej podstawy prawnej. To, co robi ten rząd to przesuwanie granicy niepraworządności - straszył Morawiecki.