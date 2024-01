Pałac reaguje po słowach Tuska. "Niech złoży wniosek"

- Nie sądzę żeby prezydent zdecydował się na taki ruch (skierowanie ustawy do TK - przyp. red.). To byłby ruch irracjonalny - skomentował Tusk. - Jeśli prezydent na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić ludziom wypłatę pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów - dodał.