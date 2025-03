Wrzenie w sieci po publikacji czatu. "Biały Dom oczernia posłańca"

To właśnie redaktor tego magazynu został dodany do grupy, dzięki czemu miał dostęp do wszystkich informacji.

"Atlantic kontynuuje publikacje na temat pewnej grupy na Signalu, pokazując, że administracja nie była do końca szczera w swoich zapewnieniach o braku szczegółowych informacji w owej konwersacji… Istotniejsze jest jednak co innego: ekipa Trumpa przyjęła rewolucyjne tempo…" - ocenia amerykanista Andrzej Kohut.

Senator Demokratów Mark Kelly ocenia, ż "incydent z Signal to to, co się dzieje, gdy masz najbardziej niekompetentnego Sekretarza Obrony, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy. Mamy szczęście, że nie kosztowało to żadnego żołnierza życia, ale dla bezpieczeństwa naszego wojska i naszego kraju Sekretarz Hegseth musi zrezygnować".