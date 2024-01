"Tylko złośliwość". Ruch prezydenta może opóźnić podwyżki

W tym tygodniu prezydent Andrzej Duda zdecyduje, co zrobić z ustawą budżetową. Nie może jej zawetować, ale może ją odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Minister Nauki Dariusz Wieczorek ocenił, że taki ruch ze strony prezydenta "oznaczałby tylko złośliwość". - Inaczej sobie tego nie mogę wytłumaczyć - mówił w programie "Tłit". - Mam apel do PiS-u. Już dajcie sobie spokój z tą walką. Dajcie nam po prostu rządzić. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy: przegraliście wybory, jest inna większość w Sejmie - dodał. Zaznaczył, że odesłanie ustawy budżetowej do TK może oznaczać opóźnienie podwyżek dla całej budżetówki.

Rozwiń