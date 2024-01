Szykuje się zwrot ws. ustawy budżetowej? Nieoficjalne doniesienia z Pałacu

Co na to przedstawiciele nowych władz? Według wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego kwestionowanie decyzji Sejmu podejmowanych bez udziału Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez prezydenta byłoby nieodpowiedzialne. - Prezydent potwierdziłby brak odpowiedzialności za państwo. Andrzej Duda musi wiedzieć, że degrengolada państwa w instytucjach takich jak Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny to jego wina. To on przez osiem lat podpisywał się pod decyzjami, które doprowadziły do tego, co obserwujemy - mówił Wirtualnej Polsce.