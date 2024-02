Polacy ocenili start Kamińskiego i Wąsika do PE. "Wybór należy do prezesa PiS"

Polacy odnieśli się do plotek, jakoby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mieli wziąć udział w wyborach do PE. Nawet niektórzy wyborcy PiS uważają, że to zły pomysł - wynika z naszego sondażu. Prof. Antoni Dudek mówi, że jest część elektoratu, która może się od partii zacząć odwracać. - To pewnego rodzaju ryzyko - mówi dla WP.