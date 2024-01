Wąsik i Kamiński dostaną nowe funkcje? Ułaskawienie pomogło

Włodzimierz Karpiński kandydował w 2019 r. w wyborach do PE z listy Koalicji Europejskiej. Nie zdobył jednak mandatu europosła. Posłem PE z tej listy został Krzysztof Hetman, który zdobył mandat do polskiego Sejmu. Do europarlamentu za Hetmana powinna trafić Joanna Mucha, lecz ona także została wybrana na posła do polskiego parlamentu. Następny w kolejności do mandatu europosła byłby Riad Haidar, polityk zmarł jednak w maju 2023 roku. Ostatecznie mandat europosła przypadł więc kolejnemu kandydatowi, Karpińskiemu.