Więcej luzu dla dzieci, więcej luzu dla rodziców [OPINIA]

Wyścig szczurów

Oczywiście mam świadomość, że historie "zdolnych, lecz leniwych uczniów" nie są dowodem na cokolwiek. Mam też świadomość, że nie każdemu nauka przychodzi łatwo, i że wielu musi wielokrotnie powtarzać materiał, by się on utrwalił. To oczywiście jest prawda, ale to nie ma absolutnie nic wspólnego z pracami domowymi, które mają być radykalnie ograniczone przez ministerstwo edukacji. A nie ma, bo nikt nie zamierza zakazywać nauki, powtarzania czy czytania lektur w szkołach, a jedyne, co ma być radykalnie ograniczone to prace domowe, które - i to też trzeba jasno powiedzieć - zazwyczaj - z jednej strony - stanowią sposób spychania odpowiedzialności za to, co powinno być przekazane w szkole na rodziców.