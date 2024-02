Kościół traci młodzież. Katecheza w szkołach tego nie zmienia [OPINIA]

Dialog, rozmowa, przedstawianie racji, a nie ahistoryczne wspominki są kluczowe. Modlitwy oczywiście nigdy za wiele, ale dobrze by było, żeby polscy biskupi spotkali się z ministrą Nowacką, ale też z politykami PSL czy Polski 2050 i przedstawili swoje racje. Warto też, by o tych sprawach rozmawiali na poziomie samorządów, zamiast w dokumentach porównywać Polskę 2024 do ciemnego okresu komunizmu. To pomoże załatwiać sprawę i wychodzić do ludzi, nawet jeśli sprawi, że nie będzie się już miało poczucia walki z komunistyczną przemocą.