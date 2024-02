Sprawa abp. Dzięgi. To nie wystarczy, Watykan musi poczynić dalsze kroki [OPINIA]

To hierarcha, który odpowiada za to, że przez lata ksiądz pedofil Andrzej Dymer nie został ukarany. To on tak układał jego procesy, by go nie skazać. I to on odpowiada za prześladowanie przez lata osób, które tę sprawę zgłosiły Kościołowi. Listę osób skrzywdzonych - także przez osobiste działania, decyzje i słowa arcybiskupa Dzięgi - w tej sprawie naprawdę można ciągnąć długo.