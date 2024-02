Rodzimowiercy. Czy będą zagrożeniem dla Kościoła? [OPINIA]

I choć z perspektywy ogromnego Kościoła katolickiego (czy nawet prawosławnego) to nie są wielkie liczby, a doktryna rodzimowierców może wydawać się wykształconym w myśleniu teologicznym katolikom słabo opracowana i jeszcze słabiej opracowana (a do tego w znacznym stopniu zrekonstruowana czy wymyślona), to nie należy lekceważyć wyzwania jakim w przyszłości dla chrześcijaństwa może stać się rodzimowierstwo. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: jeśli poważnie traktować analizy jednej z najpoważniejszych myślicielek francuskich, a jednocześnie konserwatywnej katoliczki Chantal Delsol, współczesna cywilizacja wcale nie oznacza śmierci religii, a jedynie zastąpienie chrześcijaństwa rozmaitymi formami neopogaństwa (chętnie łączonego z rozmaitymi kultami dalekowschodnimi). Ich struktura, mniej sformalizowana, akcentująca bardziej mit niż prawdę, bardziej odpowiada człowiekowi współczesmemu, a jako że potrzeby religijnie nie znikają z naszego życia, to one mogą zajmować miejsce tradycyjnych wyznań chrześcijańskich.