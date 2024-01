Papież o nadziei zbawienia dla wszystkich [OPINIA]

Taka opinia nie wystarcza jednak, by polemizować z dokumentami Kościoła, które w kwestii piekła pozostają jednoznaczne. Ich zawartości nie da się zakwestionować i odrzucić, ale można je uzupełnić o przypomnienie, że w Kościele (a szerzej w przestrzeni chrześcijaństwa) od zawsze istnieje nadzieja na to, że piekło - pozostając okrutną możliwością związaną z ludzką wolnością - będzie jednak puste, że nikt do niego nie trafi. "Problem piekła zawsze niepokoił wielkie umysły w Kościele od samego początku, od Orygenesa, aż do naszych czasów, do Michaiła Bułhakowa i Hansa Ursa von Balthasara. Dawne Sobory odrzuciły teorię tak zwanej apokatastazy ostatecznej, według której świat po zniszczeniu zostanie odnowiony, a wszelkie stworzenie dostąpi zbawienia; teorię, która pośrednio znosiła piekło. Problem jednak pozostał. Czy Bóg, który tak umiłował człowieka, może zgodzić się na to, aby tenże Go odrzucił i przez to został skazany na męki wieczne?" - pisał Jan Paweł II w "Przekroczyć próg nadziei".