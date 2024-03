Czterech dzielnych ludzi i kultura "omerty" w rozkwicie [OPINIA]

Entuzjazm byłby przedwczesny, ale postawa tej czwórki jasno pokazuje, że w najmłodszym pokoleniu (jeśli chodzi o stanowiska i staż) biskupów coś jednak pęka. Dla tych kilku hierarchów od korporacyjnej lojalności, od tego, by podziały nie wyciekły, by nie kwestionować decyzji Watykanu, i by nie zaszkodzić swojej karierze, bardziej liczy się empatia wobec skrzywdzonych. To o tyle istotniejsze, że w zasadzie wszyscy czterej z biskupów, którzy zdecydowali się zabrać stanowisko to hierarchowie, którzy spotkali się z Tośką Szewczyk, osobą skrzywdzoną seksualnie przez księdza.