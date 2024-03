Wygrał największy święty polskiego Kościoła: "święty spokój" [Opinia]

Jeśli jednak szukać jakichś nadziei z nowymi władzami Konferencji Episkopatu Polski, to mogą być to relacje z władzami. Ani arcybiskup Wojda, ani arcybiskup Kupny nie są znani jako zwolennicy zbyt bliskich relacji z poprzednią - ale i z innymi - władzami. To nie jest linia twardego sojuszu z PiS-em, a raczej ostrożnej separacji i świadomości, że Kościół musi dogadywać się z każdą władzą. Czy oznaczać to będzie nowe otwarcie? Raczej nie, bo nie widać w obu arcybiskupach koniecznej charyzmy do przekonania do niego innych hierarchów, ale bez ryzyka większego błędu można mówić o większej ostrożności w rozmowach, która będzie niezbędna, by na nowo uregulować pewne sporne kwestie.