Oskarżony przez prokuraturę biskup powinien się zawiesić w pełnieniu obowiązków [OPINIA]

Postawienie zarzutów ordynariuszowi tarnowskiemu to pierwszy ważny krok. Nie sądzę, by w tej sprawie pojawiło się tymczasowe aresztowanie, bo nie ma do niego przesłanek, ale nie sposób wykluczyć skazania. Warto jednak przypomnieć, że na swoje rozpoczęcie czeka jeszcze - choć z informacji medialnych wynika, że skierowano ją już do prokuratury - sprawa oskarżenia o składanie fałszywych zeznań emerytowanego metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Jeśli się rozpocznie, to będzie to jasny sygnał do skrzywdzonych, że państwo jest po ich, a nie instytucji stronie. I może to wywołać kolejną serię doniesień.