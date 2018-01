W rejestrze przestępców seksualnych nie ma skazanych księży? Tak, ale zgodnie z prawem

W rejestrze przestępców seksualnych nie uwzględniono skazanych za pedofilię księży - alarmuje fundacja ofiar księży pedofilów. I rzeczywiście, nie ma tam żadnego z głośnych medialnych przypadków z ostatniej dekady. Problem w tym, że wszystko w świetle prawa, bo publiczny rejestr obejmuje jedynie najcięższe przestępstwa.

"Brakuje 56 księży"

- W spisie brakuje 56 księży pedofilów - alarmuje w rozmowie z WP Marek Lisiński, szef Fundacji "Nie lękajcie się", zrzeszającej ofiary księży pedofilów. - To niezrozumiałe, dlaczego tych osób nie ma w spisie. Okazało się, że zapewnienia ministerstwa o ochronie dzieci to puste obietnice, które nie przełożyły się na działania. Teraz występujemy do sądów o akta poszczególnych spraw, żebyb sprawdzić za co konkretnie księża zostali skazani i czy słusznie nie umieszczono ich w rejestrze - deklaruje Marek Lisiński.