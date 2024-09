Medjugorie, czyli niespełniona obietnica Watykanu [OPINIE]

W dokumencie znajdujemy przykłady "domniemanych wypowiedzi" Matki Bożej, które zostały później sfalsyfikowane, co zresztą nota przyznaje. "W niektórych przypadkach Matka Boża wydaje się okazywać pewną irytację, ponieważ niektóre z Jej wskazówek nie zostały wykonane; ostrzega przed groźnymi znakami i możliwością niepojawienia się więcej, nawet jeśli orędzia są później kontynuowane bez przerwy: 'Przyszłam wezwać świat do nawrócenia po raz ostatni. Potem nie będę się już ukazywać na ziemi. To są Moje ostatnie objawienia' - miała mówić Maryja 2 maja 1982. 'Dzisiaj wzywam was po raz ostatni. Teraz jest Wielki Post, a wy - jako parafia - możecie teraz przylgnąć z miłości do Mojego wezwania. Jeśli tego nie uczynicie, nie chcę wam przekazywać więcej orędzi'" - uzupełniała 21 lutego 1985". Od tego momentu objawienia trwają w najlepsze aż do dzisiaj.