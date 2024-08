Ksiądz o słowach Nowackiej. "Miejscem katechezy nie jest szkoła"

Ok, rozumiem

- Miejscem katechezy nie jest szkoła publiczna, ale parafia. Szkoda, że biskupi mają w tej sprawie inne zdanie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską ks. prof. Andrzej Kobyliński. To reakcja na słowa ministry Barbary Nowackiej. Jak podkreśla, pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej i biskupi powinni najpierw ustalić, jak rozumieją lekcje religii i katechezę.

Barbara Nowacka w czasie Campusu Polska sama wywołała temat zmniejszenia od września do 1 godziny lekcyjnej lekcji religii w szkołach. - Jesteście kosmitami, bo mnie o to nie pytacie, a sądziłam, że to będzie pierwsze pytanie - powiedziała ministra edukacji. W związku z tym prowadzący zapytał ją: "jak to będzie z nauką religii?".

Nowacka przekazała, że edukacją zajmuje się Ministerstwo Edukacji, a przez ministerstwo polski rząd. - Episkopat zajmuje się formacją religijną. I to w szkole będziemy decydować, razem ze społecznością lokalną, z rodzicami, z młodzieżą, z nauczycielami, jak wygląda kształtowanie pewnych zasad. Oczywiście jest konkordat, on wymusza na państwie polskim organizację lekcji religii, ale przeczytałam go parę razy i tam nie ma nic o dwóch godzinach - powiedziała Nowacka, przypominając, że od września w tygodniu będzie jedna lekcja religii.

- Na tym polega rozdział Kościoła od państwa, że to nie ten czy inny biskup układa plan lekcji, tylko tym zajmuje się odpowiednia instytucja. Rozumiem, że to jest wycie o kasę, bo widzą, że i kwestia Funduszu Kościelnego będzie opracowywana przez rząd i po prostu został przykręcony kurek z pieniędzmi, który za czasów Prawa i Sprawiedliwości płynął ochoczo w podzięce za przysługi wyborcze - oceniła minister edukacji.

Ministra odniosła się też do protestów Episkopatu, który jej zdaniem "chce przerzucić na ministerstwo edukacji odpowiedzialność" ws. wysyłania (do nauki religii) księży, a katecheci świeccy nie będą wysyłani. - Ja o każdego katechetę i katechetkę świecką chętnie zadbam. Pomogę w przekwalifikowaniu się, pomogę w tym, żeby znaleźli możliwość pracy w szkole, bo to też bardzo często ludzie, którzy uczą innych przedmiotów - zapewniła ministra edukacji.

Słowa Barbary Nowackiej skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską ks. Andrzej Kobyliński, filozof i teolog, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ks. Kobyliński: W kręgach kościelnych to wołanie na puszczy

- Zbyt mocne są słowa ministry dotyczące "wycia o kasę". To błąd. Natomiast doceniam jej decyzję, że w najbliższych latach nie będzie zwolnień katechetów świeckich. To bardzo ważna wiadomość, która daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji świeckim nauczycielom religii i ich rodzinom. Ta decyzja powinna znacząco uspokoić obecną sytuację - uważa ks. prof. Kobyliński.

Jak podkreśla ks. profesor, kłótnia o katechezę w szkole prowadzi do ośmieszenia religii i jej poważnej marginalizacji. - W konsekwencji dojdzie w naszym kraju do przyspieszenia ateizacji i sekularyzacji dzieci i młodzieży. Moje stanowisko w tej sprawie jest niezmienne od 25 lat: jedna godzina lekcji religii powinna być w szkole, natomiast jedna godzina katechezy powinna być w salkach parafialnych. Powtarzam to jak mantrę od ćwierć wieku - dodaje.

Niestety, w kręgach kościelnych to wołanie na puszczy. Miejscem katechezy nie jest szkoła publiczna, ale parafia. Szkoda, że biskupi mają w tej sprawie inne zdanie. Lekcje religii to przekaz wiedzy religijnej, natomiast katecheza to ewangelizacja, uczenie modlitwy, kształtowanie więzi z Bogiem, wzywanie to nawrócenia. Pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej i biskupi powinni najpierw ustalić, jak rozumieją lekcje religii i katechezę. Bez tego cała debata jest niepotrzebnym biciem piany

- podsumowuje ks. Andrzej Kobyliński.