Kolejna śmierć. Kościół potrzebuje poważnej rozmowy o homoseksualnych duchownych [OPINIA]

Ale to nie wszystko, bo choć o diecezji płockiej od dawna było cicho, to bynajmniej nie jest to pierwszy skandal seksualny w tym miejscu. W 2007 roku - dzięki wytrwałości kilku duchownych - ujawniono skandal wykorzystywania seksualnego małoletnich i kleryków przez grupę wysoko postawionych kurialistów. Odpowiedzialność za jego tuszowanie i tolerowanie spoczywała na ordynariuszu, za którego czasów to się działo, czyli na biskupie Stanisławie Wielgusie (który wcześniej został skłoniony przez papieża do rezygnacji z funkcji metropolity warszawskiego po ujawnieniu przez media współpracy biskupa z bezpieką).