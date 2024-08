Likwidacja Funduszu Kościelnego? To dobry krok dla Kościoła katolickiego [OPINIA]

Pierwszym krokiem na tej drodze jest zaś otwarcie kanałów komunikacyjnych między rządem a Episkopatem. PSL jest idealną formacją, by spełnić tę rolę. Jego politycy są obecnie konserwatywnym języczkiem u wagi uniemożliwiającym progresywną zmianę prawną. Wielu z nich (dotyczy to przede wszystkim, ale nie tylko, starszego pokolenia) ma braci lub członków rodziny wśród proboszczów, a w polskim Episkopacie, o czym się często zapomina, jest niemała grupa wyborców tej formacji. To wszystko sprawia, że właśnie to ugrupowanie, gdyby miało pewność, że sam Tusk rzeczywiście chce nowych rozwiązań, mogłoby doprowadzić do sensownych rozmów. Bez jasnej deklaracji premiera, że zaakceptuje zmiany, są to jednak rozmowy skazane na porażkę.