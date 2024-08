Katecheza potrzebuje reformy, a nie histerii [OPINIA]

Jeśli pieniądze na katechezę w szkołach idą z budżetu państwowego, to dość oczywiste jest także to, że państwo powinno mieć do pewnego stopnia kontrolę nad tym, co przekazywane jest choćby w podręcznikach. Jednocześnie, pamiętając o zasadzie wzajemnej autonomii, nie sposób uznać, że to państwo, a nie wyznania (przypomnijmy, że w Polsce prawo do katechezy w szkołach mają wszystkie wyznania, które posiadają podpisane umowy państwo-Kościół) miałyby wyznaczać treści nauczane w ramach tych lekcji. Tu potrzebny jest dialog.