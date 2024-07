Od tych wyborów zależy, w jakim kierunku pójdzie Kościół [OPINIA]

I choć - to też uczciwie trzeba przyznać - nie jest to obraz prawdziwy, ani sprawiedliwy, bo spora część proboszczów takich nie jest, a media informują raczej o tych złych niż dobrych, to jednocześnie konieczna jest także głęboka refleksja nad tym, jak zmieniać model zarządzania i przewodzenia parafii, a szerzej jak wypracowywać nowy model życia parafialnego. Od tego jacy będą nowi metropolici zależy, na ile oni sami będą otwarci na rozmaite propozycje, eksperymenty, ale też na odważne decyzje personalne. Wzorce do eksperymentów już - nawet w Polsce - są, trzeba tylko odwagi, by je szerzej rozpowszechniać.