Dzień hańby nie tylko dla Nowej Zelandii, ale także dla Kościoła [OPINIA]

Wszystko to wymusza reakcję władz, i one już nie milczą. Nowozelandzki premier już zapowiadał oficjalne przeprosiny, a także wypłatę odszkodowań. Jak będą one wysokie, tego jeszcze nie wiadomo, ale nieoficjalnie mówi się o miliardach dolarów, które trafią do skrzywdzonych. Raport zobowiązuje też władze nowozelandzkie do przekonania władz kościelnych - w tym papieża - do oficjalnych przeprosin skierowanych do skrzywdzonych w instytucjach religijnych.