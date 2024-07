Arcybiskup Jędraszewski. Końcówka [OPINIA]

Aplikacja, którą na telefonach mają liczni krakowscy księża, a która oblicza dni, godziny i minuty do emerytury arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, musi być lekko przeskalowana. Kuria krakowska poinformowała, że wprawdzie papież dymisję obecnego metropolity krakowskiego przyjął, ale jednocześnie zostawił go na stanowisku, do czasu wyznaczenia jego następcy. A to oznacza, że nawet gdy zegar wybije już godzinę zero, arcybiskup wciąż będzie sprawował władzę.