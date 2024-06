Zmiana, której może nie być [OPINIA]

Istotną przeszkodą może być również to, że dwaj sekretarze papiescy - kardynał Dziwisz i właśnie arcybiskup Mokrzycki - nie są w specjalnie bliskich stosunkach. Biskup Oder miałby zaś być kandydatem, bo prowadził proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II. To jednak, co jest jego siłą, może być także jego słabością, bo tak się składa, że brak wyjaśnienia pewnych kwestii w odniesieniu do papieża z Polski, to jego osobista odpowiedzialność. A to będzie wracać.