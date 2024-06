Między PR-em, duszpasterstwem a doktryną. Sporu o homoseksualnych kleryków ciąg dalszy [OPINIA]

Franciszek jest radykalnie inny. Jego przekaz jest w wielu kwestiach nie tylko niespójny, ale wręcz wewnętrznie sprzeczny, a jego kolejne wypowiedzi potrafią wyprowadzać z równowagi wszystkie strony sceny eklezjalnej i publicznej. Papież potrafi najpierw zrazić do siebie - by pozostać przy najgorętszym kościelnie temacie ostatnich tygodni - katolickich konserwatystów, bo mianowanych przez niego prefekt Dykasterii Nauki Wiary pozwala na błogosławienie par jednopłciowych, by zaraz potem zrazić do siebie osoby homoseksualne, bo do biskupów włoskich powiedział o "spedalonych klerykach" i wreszcie kilka dni później wysłać list do młodego geja, który chciał zostać księdzem, ale go nie przyjęto do seminarium i zachęcać do pójścia za głosem powołania.