Papież "okrakiem" na barykadzie [OPINIA]

Odpowiedź papieska była błyskawiczna, bo najpierw papież oznajmił, że w dokumencie nie ma tego, co w nim było, potem nastąpiła seria wypowiedzi tonujących decyzje, a na koniec papież udzielił kilku wywiadów, w których wyraźnie budował pozytywny PR wśród bardziej konserwatywnych katolików. Tak można odczytywać słowa o tym, że on sam nie dopuści do święceń diakonatu dla kobiet (choć teologicznie wszystko, także za sprawą jego decyzji, jest do tego przygotowane), a także obecną wypowiedź, w której papież wysyła wyraźny sygnał do tej części Kościoła, która z niechęcią spogląda na jakiekolwiek otwarcie w kierunku osób homoseksualnych, a nawet do tej, która właśnie w duchownych homoseksualnych dostrzega (choć z badań wynika, że nie jest to prawda) główne źródło skandali seksualnych i pedofilskich w Kościele.