Homo i transfobia nie są chrześcijańskie [OPINIA]

W odróżnieniu od nauczania Kościoła, który owszem (choć i to się powoli zmienia) uznaje akty homoseksualne za obiektywnie nieuporządkowane, a także co do oceny moralnej grzeszne, to jednocześnie potępia homofobię i transfobię, a jednocześnie apeluje o włączenia osób homoseksualnych i transpłciowych do życia Kościoła, to alt-prawica skupia się wyłącznie na wykluczeniu i uznaniu ideologii LGBTQ+ za wygodnego ideologicznego przeciwnika.