Czy polscy biskupi są w stanie usłyszeć głos skrzywdzonych w Kościele? [OPINIA]

Każdy biskup - metropolita, ordynariusz, ale także pomocniczy - musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla niego ważniejsze: dobre samopoczucie arcybiskupa Wojdy czy absolutnie fundamentalne prawo skrzywdzonych do sprawiedliwości, samozadowolenie kurialistów z Gdańska czy troska o osoby, które zostały w niespotykany sposób skrzywdzone, pozorny interes instytucji Kościoła czy zasady Ewangelii, które przypominają biskupom, że to, co kuria biskupia w Gdańsku i sam arcybiskup Wojda uczynił osobom zgłaszającym krzywdę, to uczynił samemu Jezusowi?