Sztandarowe zapowiedzi PiS sprzeczne z nauczaniem Kościoła [OPINIA]

I już tylko to uświadamia głęboka sprzeczność między nauczaniem Kościoła katolickiego a stanowiskiem PiS. To pierwsze jest zdecydowanie "zielone", ekologiczne, zaangażowane w ochronę stworzenia, a to drugie "egoistyczne", skupione na zaspokojeniu nawet tych potrzeb, które mogą niszczyć stworzenie, które jest naszym wspólnym domem. Jeśli więc ktoś obecnie próbuje realizować stanowisko spójne (co nie oznacza wyrastające z tych samych źródeł) z nauczaniem Kościoła, to nie jest to PiS, ale raczej instytucje unijne, często inspirowane przez Zielonych czy lewicę, ale także tę część chadecji, którą polska prawica uznaje za zdradzającą własne korzenie.